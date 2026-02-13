La regola delle 3 ore prima di dormire che migliora pressione e glicemia

Maria ha scoperto che evitare di mangiare negli ultimi tre ore prima di andare a letto aiuta a controllare meglio pressione e zuccheri nel sangue. Questa semplice abitudine permette di prolungare il digiuno notturno fino a 16 ore, favorendo un sonno più riposante e valori più stabili durante il giorno. Per esempio, lasciar trascorrere almeno tre ore tra cena e sonno ha portato a miglioramenti concreti nella pressione arteriosa di alcune persone.

Concludere la cena almeno tre ore prima di dormire, prolungando il digiuno notturno a 13-16 ore, può migliorare pressione, frequenza cardiaca e controllo glicemico. Lo mostra uno studio pubblicato su Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su regola prima “Usare il letto solo per dormire”: la surreale regola di un appartamento Airbnb a Istanbul In un appartamento Airbnb a Istanbul, una regola insolita invita gli ospiti a utilizzare il letto esclusivamente per dormire. Studio svela il potere protettivo del sonno nei bambini: “Dormire bene migliora la salute mentale” Una recente ricerca evidenzia l'importanza del sonno per la salute mentale dei bambini, in particolare quelli provenienti da contesti sociali svantaggiati. Fix Heart Disease & Cholesterol Naturally [EAT THIS] Ultime notizie su regola prima Argomenti discussi: La vostra casa vi stressa o vi fa stare bene? La regola del 3-30-300 è la chiave per la vostra salute mentale; Le 3 regole di Prof Schettini per un buon secondo quadrimestre; Società tra professionisti con maggioranza di soci finanziatori - DB; Hockey, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina. Doran Eccel una stella che brilla! La regola delle 3MIl nuovo libro di Doran Eccel, La regola delle 3 M, ha già ottenuto riconoscimenti in Italia da svariate riviste di rilievo, affermandosi come un’opera fondamentale per coloro che desiderano ... iltempo.it La regola è semplice: prima verificare, poi (eventualmente) si paga. I Comuni non inviano mai link per pagamenti, né chiedono versamenti tramite e-mail: diffidare di link e QR ricevuti via foglietto o e-mail - facebook.com facebook Prima regola in caso di #allerta: non correre rischi se puoi farne a meno #protezionecivile x.com