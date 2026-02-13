La regina del ghiaccio | 10 cose da sapere su Arianna Fontana

Arianna Fontana, la regina del ghiaccio, ha appena conquistato la sua decima medaglia olimpica, confermando ancora una volta il suo ruolo di punta nello short track internazionale. La campionessa valtellinese, che ha esordito a soli 15 anni a Torino 2006, ha attraversato quasi due decenni di gare, battendo record e scrivendo pagine importanti della storia dello sport italiano. Sono dieci le cose da sapere su di lei, dalla sua lunga carriera alle curiosità che ancora la rendono unica nel suo genere.

Un record dopo l’altro Arianna Fontana è, quasi, l’atleta italiana più medagliata ai Giochi Olimpici. Sono 13 le medaglie conquistate, come quelle dello schermidore Edoardo Mangiarotti, che da Berlino 1936 a Roma 1960 (5 edizioni) mise in bacheca 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Per la pattinatrice azzurra - alla sua sesta partecipazione ad una Olimpiade - invece lo score è questo: 5 argenti, 5 bronzi e 3 ori (per ora). Il marito italoamericano Si chiama Anthony Lobello, è anche il suo allenatore. Il marito di Arianna è italoamericano, figlio di emigranti. Si sono conosciuti ai Giochi di Torino 2006. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

