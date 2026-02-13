La protesta dei giornalisti Rai in solidarietà con i colleghi di RaiSport dopo la telecronaca di Petrecca | VIDEO
Venerdì 13 febbraio, i giornalisti della Rai hanno deciso di ritirare le firme dai propri servizi in segno di solidarietà con i colleghi di Raisport, che protestano contro la telecronaca imbarazzante della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, curata dal direttore della testata, Paolo Petrecca.
Oggi, venerdì 13 febbraio, tutti i giornalisti della Rai ritireranno le firme dai propri servizi in solidarietà con i colleghi di Raisport, che protestano per l’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina curata del direttore della testata sportiva, Paolo Petrecca. Questo il testo del comunicato dell’Usigrai letto in tutte le edizioni dei tg. “Le giornaliste e i giornalisti della Rai oggi ritirano la firma dai propri servizi in solidarietà con i colleghi di Raisport che protestano per la telecronaca del direttore durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, incarico che si era auto-assegnato. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondimenti su rai protesta
Giornalisti RaiSport contro Petrecca, ritiro delle firme dopo il caso della telecronaca di Milano-Cortina
Il comitato di redazione di RaiSport ha deciso di ritirare le firme su tutti i servizi, a partire da oggi alle 17, fino alla fine dei Giochi olimpici.
I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore Petrecca
I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di incrociare le braccia.
Ultime notizie su rai protesta
Argomenti discussi: La protesta dei giornalisti Rai contro Petrecca si allarga: Sciopero delle firme e lettura del…; Telecronaca Petrecca, la protesta dei giornalisti di Rai Sport: ritiro della firma sciopero dopo le Olimpiadi. La figura peggiore di sempre; La protesta della Rai per la telecronaca di Paolo Petrecca si allarga; Crisi a RaiSport per le Olimpiadi: giornalisti ritirano firme e annunciano sciopero contro direttore Petrecca.
I giornalisti Rai contro Petrecca: oggi la protesta in tutti i telegiornali dopo il disastro della cerimonia d’aperturaPer l’intera giornata di venerdì 13 febbraio scatta lo sciopero delle firme in tutti i tg, gr, programmi di informazione e sul web della Rai. Prevista anche la lettura di un comunicato sindacale: nel ... ilfattoquotidiano.it
La protesta della Rai per la telecronaca di Paolo Petrecca si allargaVenerdì è stato indetto uno sciopero delle firme di tutti i giornalisti, dopo che lo hanno fatto quelli di Rai Sport ... ilpost.it
Caso Petrecca, la protesta dei giornalisti Rai oggi senza firme x.com
#12febbraio2026 “CDR e fiduciario RaiSport: importante il sostegno di giornaliste e giornaliste Rai alla protesta di domani. Il CDR e il Fiduciario di Milano di RaiSport ringraziano i Comitati di redazione, le colleghe e i colleghi di tutte le testate e i programmi de - facebook.com facebook