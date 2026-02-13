La prossima settimana Garlasco l’annuncio della difesa di Andrea Sempio

La difesa di Andrea Sempio annuncia che presenterà le sue argomentazioni nella prossima settimana, nel tentativo di chiarire il suo ruolo nel delitto di Garlasco. Sempio ha deciso di intervenire dopo aver raccolto nuovi elementi che, secondo lui, potrebbero cambiare le prospettive del processo. La questione resta al centro di attenzione, con molti che cercano di capire se ci siano margini per una revisione delle accuse.

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco nel dibattito pubblico e giudiziario, tra nuovi accertamenti, riletture investigative e iniziative delle difese. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso resta al centro dell’attenzione anche per i recenti sviluppi che vedono Andrea Sempio indagato in concorso con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’assassinio. In questo contesto si è tornati a discutere di uno degli elementi più citati negli anni: lo scontrino del parcheggio di Vigevano riconducibile a Sempio. La data impressa sul ticket è quella del 13 agosto 2007, giorno del delitto, e proprio questo dettaglio ha riacceso interrogativi e approfondimenti attorno al suo valore e alla sua autenticità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non è un falso, ma quel biglietto non è l’alibi. Non è la prova che Andrea Sempio sia stato lì”. Liborio Cataliotti, l’avvocato di Andrea Sempio, a Fanpage.it parla del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell’omicidio di Chiara Poggi - facebook.com facebook

