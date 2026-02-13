La proposta del comitato | Marciapiede in via Viara

Il comitato ’La voce di chi non ha voce’ propone di realizzare un marciapiede in via Viara, denunciando ancora una volta le gravi mancanze di sicurezza pedonale nel quartiere. Dopo l’intervento del consigliere Giovanni Bottiglieri, che una settimana fa aveva segnalato l’assenza di un marciapiede in via Tanari, ora il gruppo insiste sulla necessità di interventi concreti anche in questa zona, evidenziando come la mancanza di marciapiedi aumenti i rischi per i pedoni, soprattutto nelle ore di punta. Tra le altre criticità citate, ci sono anche le strade di via Viara e l’

Sicurezza pedonale, atto secondo. A una settimana di distanza dall'intervento del consigliere Giovanni Bottiglieri, che lamentava l'assenza di un marciapiedi in via Tanari, sul tema torna anche il Comitato 'La voce di chi non ha voce', che mette in fila diverse problematiche di sicurezza per i pedoni, che includono, oltre a via Tanari, altre strade come via Viara e la zona della stazione dei bus di piazza Galvani. Esordendo con via Tanari, il portavoce del comitato Giovanni Bellosi sostiene che "sul lato della strada che costeggia le case popolari è possibile realizzare un marciapiedi, e sono tanti i cittadini che risiedono in zona che ne fanno richiesta già da anni".