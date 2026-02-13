Catalina porta Adriano al pranzo di compleanno di Don Lorenzo, dimostrando che lui è il padre dei suoi figli. Durante l’evento, la ragazza presenta ufficialmente il suo compagno alla famiglia, suscitando sorpresa tra gli ospiti. La puntata di domani di

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: durante il pranzo per il compleanno di Don Lorenzo, Catalina arriva con Adriano e annuncia che lui è il padre dei suoi figli La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia teme che il dottor Rufino si presenti alla tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 febbraio: Catalina presenta Adriano alla famiglia

Domani nella soap spagnola “La Promessa”, Alonso si presenta improvvisamente nella stanza di Catalina e sorprende Adriano.

Domani sera, nella soap spagnola La Promessa, Adriano scopre di essere padre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dall'8 al 14 febbraio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 14 febbraio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 15 febbraio; La Promessa, anticipazioni 9-15 febbraio: Curro frena con Angela, Catalina confessa la verità su Adriano e Santos sparisce.

La promessa anticipazioni 14 febbraio 2026: Catalina sfida il destino per amore di Adriano!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 febbraio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026: lo strano regalo di compleanno per LorenzoLorenzo riceve un regalo di compleanno poco gradito: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 febbraio. superguidatv.it

La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio 2026: Catalina dà alla luce i due gemelli Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica di Rete 4 - facebook.com facebook