La principessa di Lampedusa al Teatro India, dove fino al 15 febbraio si tiene uno spettacolo intenso che mette in scena la storia di una figura simbolo dell’isola, grazie a un monologo scritto da Ruggero Cappuccio e interpretato da Sonia Bergamasco, anche regista dello spettacolo.

Fino al 15 febbraio, il Teatro India vede in scena “La principessa di Lampedusa”, un intenso assolo scritto da Ruggero Cappuccio e interpretato da Sonia Bergamasco, qui anche in veste di regista. Lo spettacolo mette in scena il risveglio onirico di Beatrice di Lampedusa, madre dell’autore del Gattopardo, che in una dimensione sospesa, dopo la sua morte, ritrova la facoltà di sognare, lottando tra i ricordi della sua Sicilia, l’attrazione terrena e l’aspirazione all’eterno. Il racconto è scandito da una trama sonora che intreccia le musiche di Marco Betta, Ivo Parlati, Charles Gounod e Nino Rota.🔗 Leggi su Romatoday.it

