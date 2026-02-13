Richard Ashcroft salirà sul palco del Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore domenica 21 giugno, durante la Prima Estate 2026, portando in Italia il suo concerto esclusivo in una data che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan.

La Prima Estate 2026 annuncia Richard Ashcroft con la sua unica data italiana come nuovo headliner. La Prima Estate annuncia per la sua V edizione uno dei nomi più amati della scena inglese e non solo: è Richard Ashcroft con la sua unica data italiana l’headliner di domenica 21 giugno, la terza giornata del festival di Lido di Camaiore nello scenario unico del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia. Non solo. Sul palco la stessa sera anche The Libertines e The Wombats: una serata dal chiaro respiro internazionale e dal DNA interamente britannico, che riunisce tre protagonisti di epoche e sensibilità diverse, tutti e tre in esclusiva per La Prima Estate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - La Prima Estate 2026, in line up anche Richard Ashcroft e i The Libertines

Richard Ashcroft sarà il protagonista principale del festival ‘La Prima Estate’ a Lido di Camaiore nel 2026.

Richard Ashcroft torna in Italia e si prepara a salire sul palco come uno degli headliner di La Prima Estate.

