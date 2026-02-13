La Tecnogym di Nerio Alessandri, anche tedoforo la scorsa settimana, è fornitrice esclusiva e ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici per la decima edizione consecutiva. Questa volta, l’azienda italiana ha curato la preparazione atletica degli atleti con attrezzi personalizzati e tecnologie innovative, tra cui dispositivi di monitoraggio e programmi di allenamento su misura. La novità di quest’anno riguarda anche l’uso di sistemi di realtà virtuale per migliorare la simulazione delle prove, un dettaglio che distingue questa edizione dalle precedenti.

Tra i tanti che la scorsa settimana, prima della cerimonia inaugurale, hanno portato la fiaccola olimpica lungo un tratto della staffetta davanti al Castello Sforzesco, nel cuore di Milano, c'era anche Nerio Alessandri, il fondatore di Technogym, fornitore esclusivo e ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici per la decima edizione consecutiva. Fondata in Italia oltre 40 anni fa in un garage e cresciuta fino a diventare un leader globale nello sport, nel fitness e nel wellness, Technogym è oggi un punto di riferimento per la preparazione atletica dei più grandi campioni e dei principali eventi sportivi internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La prepazione atletica ai Giochi tra attrezzi e altro? È a cura di un'azienda italiana

Approfondimenti su giochi prepazione

Il parco giochi di via Palinuro a Mondello, inaugurato tre mesi fa, è stato affidato all’azienda Interlinea srl di Monica Adile.

La stagione di atletica si apre con il 69° Campaccio Cross Country, una delle principali competizioni italiane.

Ultime notizie su giochi prepazione

Argomenti discussi: Sport, formazione e benessere in una giornata-evento - Quotidiano La Voce; CorSera – Inter trasformata dalla preparazione atletica. Chivu ha instillato una cosa su tutte; Guerrieri del Pavone, Irene Sale nuova presidente. Alleanza con la Polisportiva Luna e Sole per l’atletica inclusiva; La società di atletica leggera I guerrieri del Pavone si rafforza e collabora con l’ Asd Polisportiva Luna e Sole.

Preparazione atletica per canoisti a Milano: costruire forza, resistenza e tecnicaUna preparazione atletica ben progettata è il pilastro su cui si costruisce una carriera nel mondo della canoa. A Milano, dove le infrastrutture sportive sono ampie e la domanda agonistica è crescente ... milanosportiva.com

La preparazione atletica più dura del mondo: allenamenti oltre i limiti sulla spiaggia e giocatori che vomitanoLa preparazione atletica del Deportivo Riestra, club di Primera Division in Argentina, è la più dura al mondo: una pre-stagione ‘militare’ con un programma che include fino quattro allenamenti al ... fanpage.it

È uno di quei giochi che abbiamo fatto tutti da piccoli, senza che nessuno ce lo insegnasse davvero. Bastava una lampada accesa, una parete libera e le mani davanti alla luce. E all’improvviso comparivano conigli, lupi, uccellini, ca - facebook.com facebook