la poetessa gualtieri premiata dalla regione

La poetessa e drammaturga cesenate Mariangela Gualtieri, 75 anni il 26 febbraio, (nella foto) ha ricevuto il premio Emilia Romagna Cultura 2026. Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca esprime soddisfazione per il conferimento del prestigioso riconoscimento, istituito dalla Giunta regionale nel 2024 e assegnato annualmente a personalità che abbiano dato lustro all’Emilia-Romagna in ambito culturale, è stato consegnato a Bologna. "Rivolgo a Mariangela Gualtieri – commenta il sindaco – le più vive congratulazioni per questo importante riconoscimento. La sua voce poetica ha saputo attraversare generazioni e confini, portando nel panorama culturale nazionale e internazionale una parola capace di profondità, ascolto e umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nino Migliori ha consegnato il premio della Regione a Mariangela Gualtieri durante la cerimonia di ieri a Bologna, in riconoscimento al suo contributo alla poesia contemporanea.

