La paura dello smottamento | Urge un chiarimento interno

Giorgio Golinelli, presidente locale della Lega, ha dichiarato che il passaggio di alcuni membri del suo gruppo potrebbe scatenare una valanga di cambiamenti a livello regionale, alimentando la paura di uno smottamento politico. La tensione cresce tra i leghisti, che chiedono un chiarimento interno urgente per capire se ci saranno ulteriori fuoriuscite o spostamenti di alleanze. La richiesta di spiegazioni arriva dopo settimane di rumors e divergenze interne, che ora rischiano di sfociare in una crisi aperta.

Il passaggio di Golinelli determinerà una valanga a livello locale con ulteriori fuoriuscite? L’interrogativo serpeggia tra i leghisti che chiedono un chiarimento interno al partito. "Abbiamo appreso con grande rammarico della decisione di Guglielmo e Giuseppe Vandelli di lasciare la Lega in favore del partito di Vannacci, soprattutto perché ad andarsene sono prima di tutto due amici, oltre che importanti punti di riferimento della Lega locale", commentano i due Vice segretari provinciali Stefano Bargi e Giulio Bonzanini. "Urge però una seria riflessione interna, perché ciò che spinge due persone valide a fare un salto nel buio verso una nuova ma incerta esperienza è la forza delle idee che è venuta meno in Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi a Niscemi il presidente della Regione Renato Schifani ha visitato le zone colpite dalla frana.

Una maxi frana ha bloccato la Statale del Cerreto a Soliera, creando disagi e paura tra gli automobilisti.

