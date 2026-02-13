La nuova truffa Vota la ballerina su WhatsApp | l' allerta della polizia postale

La polizia postale ha diffuso un avviso sulla truffa

Segnalati casi di utenti che ricevono un messaggio in cui si invita a votare una bambina impegnata in un concorso di danza. Come funziona la nuova truffa con cui vengono rubati gli account di WhatsApp Una nuova truffa è arrivata su WhatsApp, con cui gli utenti rischiano il furto del proprio account. Si tratta di messaggi in cui viene chiesto a chi li riceve di votare una bambina che sta gareggiando in concorso di danza. A segnalarlo è la polizia postale, che è al lavoro per identificare i responsabili della truffa. "È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp. Gli utenti - spiegano dalla polizia postale - ricevono un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto e presente in rubrica, che invita a cliccare su un link per votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vota la ballerina, la nuova truffa su WhatsApp che ruba il profilo e invia richieste di denaro; Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Potresti votare mia nipote?, la truffa del Ghost Pairing su WhatsApp: come difendersi; Polizia Postale, l’allarme sulla truffa vota ballerina su WhatsApp.

Vota per mia nipote: la nuova truffa che ti ruba WhatsAppTorna l’allarme truffe su WhatsApp. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli segnalano la rapida diffusione di un raggiro informatico che sfrutta la fiducia tra contatti. tg.la7.it

Così ti rubano il profilo WhatsApp. La nuova truffa, come riconoscerlaIl servizio di messagistica instantanea è uno dei canali più utilizzato dai cybercriminali, in cosa consiste l'ultima frode ... tpi.it

“Vota per mia nipote”: la nuova truffa che ti ruba WhatsApp x.com

Will Media. . In cosa consiste la nuova riforma della giustizia per la quale saremo chiamati a votare al referendum del 22 e 23 marzo La separazione delle carriere dei magistrati è un tema che ha radici profonde e attraversa decenni di dibattiti e riforme. Il tem facebook