La newsletter di “Gestire la scuola” arriva ogni mattina alle 8:30, portando notizie utili a dirigenti, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA e segreterie. La causa è la necessità di rimanere sempre aggiornati sulle novità del settore scolastico. La consegna avviene dal lunedì al venerdì, con eventuali edizioni straordinarie anche nel fine settimana. Un modo pratico per ricevere informazioni importanti senza perdere tempo.

Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti quotidiani. Direttamente nella tua e-mail alle 8,30 del mattino: notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, gratuiti e per gli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola“. Iscriviti – Guarda un. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Newsletter di Gestire la scuola: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie; OrizzonteScuola7, la newsletter settimanale di OrizzonteScuola. Iscriviti gratuitamente; Le newsletter di OrizzonteScuola: Mondo ATA, OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. Scoprile; Comunicazione di sanzione disciplinare con finalità educativa e riparativa: in allegato una bozza.

POI NN MI SCRIVETE IN PRIVATO CHIEDENDOMI COME FARE La situazione è la seguente: ieri è partita la newsletter. In allegato c'era del materiale molto interessante. Consigli concreti su come gestire il lavoro nel 2026. L'unico problema è che se non vi si - facebook.com facebook