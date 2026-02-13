La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico | preferisce alloggiare in un hotel a cinque stelle

La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico di Milano-Cortina e si trasferisce in un hotel a cinque stelle, motivata dal desiderio di comfort e privacy. I giocatori, stanchi delle restrizioni e delle poche comodità del centro olimpico, hanno scelto di cambiare sistemazione già prima della loro prima partita, attirando l’attenzione dei media e dei tifosi. Un dettaglio che ha fatto discutere è stato il loro arrivo all’hotel con un bus privato, simbolo di una volontà di distinguersi rispetto alle altre delegazioni.

Non hanno ancora fatto il loro debutto alle Olimpiadi Milano-Cortina, ma sono già diventati virali. Prima prendono la metro come comuni turisti impazienti di vedere Piazza Duomo, due giorni dopo le star multimilionarie dell' hockey canadese decidono di lasciare il villaggio olimpico per trasferirsi in un hotel a cinque stelle. Questione di privacy e confort, soprattutto se c'è in palio una medaglia da vincere. "Non credo che lo stiamo facendo per offendere nessuno. Lo standard del villaggio è elevato. Vogliamo semplicemente vincere medaglie d'oro e stiamo creando le migliori condizioni possibili per noi stessi".