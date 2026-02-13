La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un

Kim Ju Ae, la figlia di Kim Jong Un, sta attirando l’attenzione perché potrebbe presto assumere un ruolo di rilievo in Corea del Nord. A soli 13 anni, la giovane è al centro di molte speculazioni, anche se le informazioni su di lei sono molto poche. La sua salita alla ribalta potrebbe rappresentare un cambiamento importante nel futuro del regime nordcoreano, ma ancora non si conoscono i dettagli sulla sua vita o sui suoi programmi.

La possibile prossima leader della Corea del Nord potrebbe avere 13 anni e chiamarsi Kim Ju Ae: forse, perché di lei si sa pochissimo Secondo l'intelligence della Corea del Sud il dittatore nordcoreano Kim Jong Un si starebbe preparando a nominare ufficialmente sua figlia come erede della dinastia. L'intelligence ha comunicato le sue conclusioni in un incontro privato con alcuni parlamentari sudcoreani, che poi ne hanno parlato con i giornalisti: la figlia di Kim potrebbe ricevere un qualche tipo di designazione ufficiale già a fine mese al congresso del Partito del Lavoro nordcoreano, cioè il partito unico che domina la Corea del Nord.