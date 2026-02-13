La missione di Antonio | Il viaggio in Africa mi ha fatto scoprire dei nuovi ’Orizzonti’

Antonio Bianchi ha trovato la sua vera ispirazione durante un viaggio in Africa, dove ha scoperto nuovi ‘Orizzonti’ che hanno rivoluzionato il suo modo di pensare e di vivere.

di Luca Ravaglia I viaggi che cambiano la vita molto spesso non si misurano con le stelle degli hotel frequentati, ma con gli sguardi di chi ti porge il benvenuto. L'associazione cesenate Orizzonti è specializzata in questo genere di viaggi e non certo in qualità di tour operator. Orizzonti semina speranze in luoghi martoriati da guerre, epidemie ed estrema povertà, con l'intento di far raccogliere i frutti agli abitanti del posto, ai quali non fa mai mancare la propria vicinanza. Col duplice intento di fornire aiuti concreti e di presentare ai visitatori occidentali una realtà che, affrontata dal vivo, mina qualsiasi genere di certezza.