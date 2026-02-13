La magia di Capri in Galleria

La mostra “Un’isola in città” porta la magia di Capri nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano, trasformando la storica libreria Bocca in un angolo di poesia e bellezza dell’isola azzurra fino a domenica.

Bellezza e poesia di Capri a Milano. Fino a domenica nella storia libreria Bocca in Galleria vanno in scena gli incontri “Un’isola in città. Capri si racconta“, rassegna dedicata al gioiello del Golfo di Napoli ideata da Massimiliano Finazzer Flory. Domani alle 18.30 “Editoria caprese, una storia anche milanese“ con Annarita Briganti, Lino Stoppani e Luciano Garofano. Domani alle 18 incontro su Rainer Maria Rilke, a 120 anni dalla sua presenza a Capri, con Geppy Gleijeses. Domenica alle 11 “Sull’isola i versi del capitano di Pablo Neruda“ con Stefano Salis e il sindaco di Capri Paolo Falco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La 30ª edizione di Capri Hollywood ha premiato importanti personalità del cinema internazionale, tra cui DiCaprio, Anderson e Del Toro.

Monica Guerritore ha ricevuto il Premio “Capri – Lina Wertmuller” alla 30ª edizione di Capri Hollywood, il festival cinematografico internazionale in programma dal 26 dicembre al 2 gennaio sull’Isola Azzurra.

