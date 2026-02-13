La maggioranza si spacca Le idee per viale Marconi non piacciono all’M5S

La maggioranza si spacca su viale Marconi, al Movimento 5 Stelle non piace il progetto che rivoluziona la viabilità nella zona. I grillini contestano le modifiche proposte dal Comune, ritenendole dannose per i residenti e i commercianti, e chiedono di rivedere le road map prima di approvare l’intervento.

La maggioranza si spacca su viale Marconi, al Movimento 5 Stelle non piace il progetto che rivoluziona la viabilità nella zona. "Se è vero che tutte le strade portano a Roma – scrivono i pentastellati spoletini in una nota – è altrettanto scontato che Viale Marconi è l’arteria principale che collega Spoleto con la parte nordovest della città. Il doppio senso di marcia per noi non è in discussione. Trasformarlo in senso unico non la riteniamo una soluzione ad oggi sostenibile e, condividendo i progetti di Agenda Urbana, siamo sicuri che delle valide alternative siano possibili. Le pratiche di Giunta adottate fino ad oggi sull’argomento non hanno visto il nostro voto per l’approvazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

