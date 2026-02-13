La Guardia di finanza da Amazon | Evade il fisco con struttura occulta

La Guardia di finanza di Monza ha perquisito la sede italiana di Amazon e le case di sette manager, accusando l’azienda di aver evaso il fisco tramite una struttura occulta. Gli uomini delle fiamme gialle, delegati dalla Procura di Milano, hanno bussato agli uffici e alle abitazioni per raccogliere documenti e prove. L’indagine punta a chiarire come Amazon abbia nascosto ricavi e pagato meno tasse in Italia, aggirando le normative fiscali. Le operazioni di oggi segnano un passo importante nel tentativo di fare luce sui metodi adottati dal colosso dell’e-commerce.

Piattaforme Perquisizione nell'azienda milanese dell'azienda di Jeff Bezos. La procura ha il sospetto che 1,2 miliardi di euro siano sfuggiti alle tasse La Guardia di finanza di Monza, delegata dalla Procura di Milano, ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede italiana di Amazon, nelle abitazioni di sette manager e negli uffici di Kpmg, società di consulenza che non risulta indagata. Il filone di inchiesta con l'ipotesi di reato di un'evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023 è coordinato dal pubblico ministero Elio Ramondini. La contestazione riguarda una presunta «stabile organizzazione occulta», e parte dal presupposto che la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia.

