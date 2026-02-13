La giustizia britannica definisce sproporzionato il divieto del gruppo Palestine action

Il 13 febbraio, la giustizia britannica ha stabilito che il divieto imposto dal governo al gruppo Palestine Action è “sproporzionato”, una decisione che potrebbe rimettere in discussione l’incriminazione di centinaia di persone. La corte ha infatti evidenziato come il provvedimento abbia limitato troppo la libertà di protesta, arrivando a definire eccessivo il divieto che impediva al gruppo di svolgere attività di azione diretta contro gli insediamenti israeliani. Tra i dettagli più significativi, il fatto che l’ordinanza restrittiva fosse stata applicata senza una valutazione adeguata dei rischi concreti.

Ha però dichiarato che il divieto resterà in vigore fino a nuovo ordine e ha chiesto alle parti di presentare nuove argomentazioni giuridiche entro il 20 febbraio. All'annuncio della decisione, decine di sostenitori di Palestine action hanno festeggiato davanti al tribunale. "Abbiamo vinto", ha dichiarato sul social network X Huda Ammori, fondatrice del gruppo. Aveva accusato Palestine action di condurre una "campagna di protesta sempre più intensa, che si è tradotta in gravi atti di vandalismo, anche contro infrastrutture di sicurezza". "Le azioni di Palestine action non sono di portata tale da giustificare un divieto", ha però stabilito la giudice.