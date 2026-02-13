Mercoledì scorso, nell’Auditorium di San Romano, diverse ragazze e studenti di scuole locali hanno partecipato a un evento dedicato alla Giornata internazionale delle ragazze nella scienza, istituita nel 2015 dall’Onu, per promuovere l’interesse delle giovani verso le carriere scientifiche.

Mercoledì scorso, nell’Auditorium di San Romano, si è svolto un incontro che ha visto la presenza di alcune classi del Polo Fermi Giorgi, del Carrara Nottolini, del Passaglia e dell’Isi Barga, in occasione della Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite insieme a Unesco e Un-Women. L’iniziativa, promossa dal Comitato Unicef di Lucca, con la fattiva collaborazione del Comune di Lucca, della Commissione Pari Opportunità del Comune, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, di Imt Alti Studi Lucca e del Soroptimist International Club di Lucca, ha rappresentato l’evento conclusivo della Settimana nazionale delle discipline Stem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giornata internazionale delle ragazze nella scienza

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza si svolge tra Napoli e Salerno, con eventi che coinvolgono università, laboratori e realtà virtuale.

La stilista Versace ha partecipato alla celebrazione internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Contenuti correlati

Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza

Argomenti discussi: Ricerca, il MUR dedica alle studentesse e alle ricercatrici iraniane la Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza; Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza: colmare il divario di genere nel settore AI; Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza; Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

Giornata internazionale della Lingua greca, perché ci riguarda ancoraDal 2017 ogni anno il 9 febbraio si celebra la Giornata internazionale della Lingua greca, un’iniziativa che intende attirare l’attenzione su una delle lingue viventi più antiche al mondo, con una sto ... tecnicadellascuola.it

Giornata mondiale delle zone umide, in Toscana 11 aree protette di rilevanza internazionaleIl 2 febbraio è il World Wetlands Day, un'occasione per fare il punto su strategie e azioni di tutela. Siamo tra le regioni italiane con il più alto numero di siti iscritti nella lista Ramsar, la conv ... intoscana.it

12 febbraio – Giornata Internazionale contro l’Uso dei Bambini Soldato. Oggi l'Italia riafferma l’importanza della cooperazione internazionale per prevenire lo sfruttamento dei minori nei conflitti armati. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo costru - facebook.com facebook

11 febbraio — Giornata internazionale delle #donne e delle ragazze nella #scienza Al #Burlo questa giornata prende forma nel lavoro quotidiano delle #ricercatrici. Qui raccontiamo tre storie. Tre modi di fare scienza, con rigore e attenzione alle persone x.com