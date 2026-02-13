Negli anni '90, molte famiglie italiane si sedevano davanti alla televisione per seguire le serie tv generazionali come Beverly Hills 90210, Dawson’s Creek e The O.C., che rappresentavano il mondo dei giovani e le loro emozioni, prima che la vasta offerta di oggi cambiasse completamente il modo di fruire le fiction.

Quando non c’era tutta la varietà di oggi, dopo pranzo si guardava tutti Beverly Hills, Dawson’s Creek, The O.C. e pure Gossip Girl L’attore statunitense James Van Der Beek aveva un posto molto importante nell’immaginario delle persone nate tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, che hanno reagito alla sua morte, avvenuta mercoledì, con una certa commozione. La serie tv Dawson’s Creek, di cui era stato protagonista, infatti fu una delle prime serie del genere teen drama a far appassionare la generazione dei trentaquarantenni di oggi. In Dawson’s Creek come in tutte le serie teen drama, i protagonisti sono adolescenti che fanno cose da adolescenti: scoprono per la prima volta l’innamoramento, il sesso, le droghe, hanno le prime incomprensioni con i genitori e le prime ansie su cosa fare e cosa diventare una volta finita la scuola superiore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La generazione delle serie tv generazionali

Approfondimenti su generazione serie

Gremese lancia una nuova guida che raccoglie 52 serie tv da non perdere prima di morire.

Three Generations Debate: Who's Winning the Wealth Game

Ultime notizie su generazione serie

Argomenti discussi: Amazon lancia in Italia le nuove Fire TV di seconda generazione: Omni QLED, Serie 4 e Serie 2; Perché Dawson's Creek è la serie che ha segnato profondamente la generazione dei Millennial; Il lutto per Van Der Beek è l’addio definitivo a un tempo della vita; Ricordando Dawson, il Millennial per eccellenza: perché una generazione piange James Van Der Beek.

La Generazione Z vuole meno scene di sesso nei film e nelle serie TVLa Generazione Z evita commedie per adolescenti esplicite e storie a sfondo sessuale, Lo rivela una ricerca della University of California, Los Angeles Niente sesso, per favore: siamo la Generazione Z ... it.euronews.com

ADULTS/ La serie tv di riferimento per la Generazione ZAnche la Generazione Z ha ora la sua sit?com di riferimento: è Adults, la serie prodotta da FX e disponibile dal 2 luglio su Disney+ (tutti gli 8 episodi). Scritta da autori quasi ventenni (Ben ... ilsussidiario.net

Fa male alla nostra generazione vedere andare via attori con i quali siamo cresciuti, che hanno fatto parte delle nostre serie preferite e che avevamo idealizzato come coetanei o figure familiari della nostra giovinezza. Matthew Perry, l’indimenticabile Ch - facebook.com facebook

Addio all'attore Van Der Beek, il Dawson della serie tanto amata dalla mia generazione. Quanti ricordi mi legano a quella serie TV con la quale sono cresciuta! x.com