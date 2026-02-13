La gaffe imbarazzante di Langenhan dopo l'oro olimpico | rifiuta una chiamata anonima poi scopre chi era

Langenhan, lo slittinista tedesco, ha rifiutato una chiamata anonima subito dopo aver vinto l’oro olimpico a Pechino, scatenando una gaffe che ha fatto il giro dei social. Nel video condiviso su Instagram dal Team Germany, lui stesso ha spiegato di aver respinto la telefonata perché pensava fosse una truffa, e solo più tardi ha scoperto che si trattava del Cancelliere tedesco Olaf Scholz, che gli voleva congratularsi per la medaglia.

"Mi dispiace molto.", ha ammesso lo slittinista in un video condiviso Instagram dal Team Germany. Il Cancelliere tedesco gli aveva telefonato per congratularsi ma gli è stata negata la chiamata.🔗 Leggi su Fanpage.it

