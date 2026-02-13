Il Comune di Sant’Erminio si impegna a riaprire la strada bloccata dalla frana che si è verificata due settimane fa, dopo che l’assessore ai lavori pubblici e protezione civile, Francesco Zuccherini, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali.

Il Comune accellera sulla frana di Sant’Erminio. L’assessore ai lavori pubblici e protezione civile Francesco Zuccherini, ieri ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali e insieme è stato deciso di far partire subito i lavori. Tutto ciò nonostante il meteo continui a non essere clemente: ieri è piovuto, oggi ci sarà una pausa, ma già sabato tornerà la pioggia. Gli interventi, come accade in questi casi sono "di somma urgenza" e riguardano la rimozione della frana che, appunto, ha interessato lunedì sera via San Giuseppe, nel quartiere di Monteluce, con conseguente chiusura della strada al transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La frana di Sant’Erminio. Il Comune stringe i tempi: "Strada riaperta in 14 giorni"

