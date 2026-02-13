La fine del core | l’addio definitivo alle etichette il ritorno dello stile lento

La moda si ferma. Dopo anni di continue novità e cambi di tendenza, le persone cercano ora di tornare a uno stile più semplice e autentico. La causa di questa svolta è la fatica accumulata di seguire ogni mese nuove etichette e mode passeggere. Sempre più consumatori preferiscono abiti senza marchi appariscenti, puntando sulla qualità e sulla comodità. È un ritorno alla lentezza, che si manifesta anche in negozi e fiere di moda dedicate a pezzi duraturi e senza tempo.

Life&People.it La chiamano Micro-Trend Fatigue, o stanchezza da micro-tendenza, ed è il segnale inequivocabile della saturazione di un mercato che corre troppo velocemente. Dopo aver rincorso freneticamente l'ultima ossessione digitale, il sistema moda sembra fermarsi per riprendere fiato. È stato ostaggio di una tassonomia quasi clinica, immerso in un bisogno compulsivo di catalogare ogni estetica sotto un'etichetta adesiva pronta per essere condivisa e consumata dall'algoritmo. La fine del core rappresenta quindi una vera e propria rivoluzione culturale che sposta l'attenzione dalla performance pubblica alla sostanza più privata dello stile.