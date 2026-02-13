La fiaccolata ha chiuso il Carnevale di Fiumalbo, un evento che mescola una tradizione secolare con una celebrazione più recente, arrivata quest’anno alla terza edizione.

Per la fine del Carnevale a Fiumalbo convivono sia una tradizione di oltre 5 secoli che una alla terza edizione. Stiamo parlando della storica fiaccolata che si tiene dal 1512 che tradizionalmente chiude il periodo di Carnevale e della recente sfilata " El Mondo alla Rinverscia " (il mondo alla rovescia) riproposta per il terzo anno. Si inizia domenica proprio con la sfilata che anche quest’anno avrà come tema quello del mondo al contrario: "Per un pomeriggio -dicono gli organizzatori- tutto sarà capovolto: ruoli, gerarchie, compiti e caratteristiche. Vi aspettiamo dalle 14 nel centro storico di Fiumalbo per vivere insieme a noi questo spettacolo di goliardia!’ La sfilata di allegorie rievocherà quel giorno in cui nel medioevo l’ordine sociale si invertiva: l’uomo porta il somaro, il sindaco diventa spazzino, il cane ha un guinzaglio di salsiccia, Virtù e Vizi si invertono ecc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fiaccolata chiude il Carnevale di Fiumalbo

