La festa delle arti unite La creatività diventa show Eventi diffusi a Perugia

A Perugia, ieri si è svolta la Festa delle Arti Unite, un evento che ha portato in piazza artisti, musicisti e artigiani provenienti da diverse parti della città, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni creative spesso ignorate. La manifestazione, organizzata in modo partecipativo, ha visto spettacoli di strada, mostre e workshop aperti a tutti, creando un vero e proprio palcoscenico diffuso. Per distinguersi, gli organizzatori hanno coinvolto anche realtà di quartieri periferici, spesso escluse dai grandi eventi culturali.

Una chiamata collettiva alle arti per far emergere il mondo delle creatività spontanee e stimolare la formazione di una rete tra realtà spesso marginalizzate o poco conosciute. Ecco il senso più profondo di " Wau! – Weekend delle arti unite ", la manifestazione che torna in città il prossimo fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, con epilogo nel week-end successivo fino al primo marzo. Il cartellone offre nuovi percorsi di creatività urbana, che di fatto trasformano la città in uno spazio aperto all'arte in tutte le sue declinazioni con 46 luoghi coinvolti, 18 mostre con vocazioni e linguaggi diversi, 33 eventi e 88 tra artisti e associazioni in campo, a suon di incontri, flash mob, installazioni, itinerari insoliti, mostre, performances spontanee, presentazioni e reading, alla scoperta di artisti di ogni disciplina, realtà emergenti e attività underground o ai margini dei circuiti ufficiali.