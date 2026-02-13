La Dukes schianta la Fides Vittoria netta nel derby

Vittoria netta nel derby aretino di mercoledì sera al palasport "Pietro Besi" e sorpasso in classifica. Nella quinta di ritorno del campionato toscano di Serie C maschile di pallacanestro, una Dukes Romolini Immobiliare Sansepolcro in deciso stato di forma ha superato per 94-67 la Fides Wetech’s di Montevarchi, staccando di due lunghezze la formazione valdarnese e collocandosi sul quinto gradino della classifica. Il risultato finale la dice tutta: dominio dei ragazzi di Massimo Bini, che – pur privi dell’infortunata ala grande Radchenko – hanno nella circostanza dimostrato di avere la mano particolarmente calda al tiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

