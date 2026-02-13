La Dukes si impone con fermezza sulla Fides nel derby aretino di mercoledì sera al palasport

Vittoria netta nel derby aretino di mercoledì sera al palasport "Pietro Besi" e sorpasso in classifica. Nella quinta di ritorno del campionato toscano di Serie C maschile di pallacanestro, una Dukes Romolini Immobiliare Sansepolcro in deciso stato di forma ha superato per 94-67 la Fides Wetech’s di Montevarchi, staccando di due lunghezze la formazione valdarnese e collocandosi sul quinto gradino della classifica. Il risultato finale la dice tutta: dominio dei ragazzi di Massimo Bini, che – pur privi dell’infortunata ala grande Radchenko – hanno nella circostanza dimostrato di avere la mano particolarmente calda al tiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Dukes schianta la Fides. Vittoria netta nel derby

Contenuti correlati

Argomenti discussi: La Dukes schianta la Fides. Vittoria netta nel derby.

L’ultimo volo di Seuk Kim, un pilota volontario di 49 anni, è finito in modo tragico nel 2024, quando il piccolo aereo con cui trasportava tre cagnolini salvati si è schiantato nei boschi innevati delle montagne Catskill, nello stato di New York, mentre volava dal M - facebook.com facebook