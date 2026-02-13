La Dukes schianta la Fides Vittoria netta nel derby
La Dukes si impone con fermezza sulla Fides nel derby aretino di mercoledì sera al palasport
Vittoria netta nel derby aretino di mercoledì sera al palasport "Pietro Besi" e sorpasso in classifica. Nella quinta di ritorno del campionato toscano di Serie C maschile di pallacanestro, una Dukes Romolini Immobiliare Sansepolcro in deciso stato di forma ha superato per 94-67 la Fides Wetech’s di Montevarchi, staccando di due lunghezze la formazione valdarnese e collocandosi sul quinto gradino della classifica. Il risultato finale la dice tutta: dominio dei ragazzi di Massimo Bini, che – pur privi dell’infortunata ala grande Radchenko – hanno nella circostanza dimostrato di avere la mano particolarmente calda al tiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Acf, vittoria nel derby per la Primavera
Di Canio: “Milan, dopo la vittoria nel derby battere la Lazio è importante”
Contenuti correlati
Argomenti discussi: La Dukes schianta la Fides. Vittoria netta nel derby.
L’ultimo volo di Seuk Kim, un pilota volontario di 49 anni, è finito in modo tragico nel 2024, quando il piccolo aereo con cui trasportava tre cagnolini salvati si è schiantato nei boschi innevati delle montagne Catskill, nello stato di New York, mentre volava dal M - facebook.com facebook