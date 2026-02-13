Tre ragazzi si sono persi sul sentiero del Liro dopo aver seguito un video di Instagram. La loro uscita si è complicata quando si sono trovati in un tratto ripido e scivoloso, diverso da come appariva nelle immagini online. Sono riusciti a chiamare il 112, chiedendo aiuto, mentre cercavano di orientarsi in quella zona sconosciuta.

Dosso del Liro, 13 febbraio 2026 – Fino a quel luogo, per loro risultato impervio e difficile da affrontare, erano arrivati dopo aver visto un reel su Instagram. Ma quell'escursione, affrontata da tre giovani giovedì a Dosso del Liro, si è conclusa con l'intervento del Soccorso alpino di Dongo, che ha individuato e salvato i ragazzi, affidandoli all'elicottero di Areu, che li ha trasportati a valle. L'intervento è avvenuto ieri lungo il sentiero che conduce al Bivacco Zeb, in Val del Liro, dove i tre escursionisti, illesi, non erano più in grado di proseguire in sicurezza a causa delle condizioni ambientali e della sottovalutazione dell'impegno richiesto dal percorso.

La doppia faccia dei sentieri del Liro, facili nei reel su Instagram ma impervi nella realtà: così tre ragazzi si sono persi e hanno chiesto aiuto al 112

Tommaso Zorzi ha condiviso su Instagram un momento di forte emozione, raccontando di aver assistito a un episodio di insulti razzisti rivolti a una ragazza di colore durante una passeggiata a Milano.

