La dignità oltre le medaglie | il casco di Heraskevych e l’ipocrisia olimpica

La dignità viene prima di tutto. Né la paura, né la forza, nessuna pressione possono strapparla”. Con queste parole, l’account ufficiale del nuotatore ucraino Mykyta Heraskevych ha commentato il gesto di togliersi il casco durante la cerimonia di medaglia ai Giochi di Parigi, un gesto simbolico contro la guerra in Ucraina. Heraskevych ha deciso di rifiutare la medaglia d’argento di fianco ai campioni russi, accusando le autorità olimpiche di ipocrisia nel trattare le nazionalità e i valori in modo selettivo. Il suo gesto ha fatto discutere e ha acceso il dib

Fin dall'invasione della Georgia, Olimpiadi e guerre si sono fuse, nell'indifferenza. Così i Giochi fanno da cornice ai conflitti e la retorica della pace si infrange contro la realtà Per gli ucraini è impossibile scindere lo sport dalla guerra. Oltre la storia del casco nero "La dignità viene prima di tutto. Né la paura, né la forza, nessuna pressione possono strapparla". Con queste parole l'account ufficiale del ministero della Difesa ucraino su X ha risposto al messaggio di Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino: "Questo è il prezzo della nostra dignità". Heraskevych è stato squalificato dal Comitato olimpico internazionale per aver indossato un casco con i ritratti degli atleti ucraini caduti sotto i bombardamenti russi, violando il punto 50 della Carta olimpica, che vieta ogni forma di propaganda politica, religiosa o razziale nei siti olimpici. Il gesto di Heraskevych è allora il tentativo disperato di dimostrare che non tutti sono disposti a inginocchiarsi davanti all'ipocrisia. La dignità umana non si lascia addome