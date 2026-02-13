Europa Verde afferma che la diga di Vetto, come il ponte sullo Stretto, non verrà mai costruita. La causa principale è la mancanza di fondi e di consenso tra le istituzioni, che blocca ogni progetto concreto. La decisione si basa su anni di discussioni e su numerosi studi che dimostrano l’impossibilità di realizzare l’opera. Un esempio concreto è la difficile approvazione ambientale, che ha sempre incontrato resistenze.

“Nel dibattito sulla diga di Vetto, al di là delle posizioni di merito, bisognerebbe fare prima di tutto una operazione di verità. E la verità è che l’invaso, nelle forme e dimensioni proposte dal documento di fattibilità, non si farà mai. Prima ancora che per questioni geologiche e ambientali (che sarebbero più che sufficienti per non andare avanti con il progetto) per una ragione semplicissima: che non ci saranno mai i soldi per farla”. “La diga di Vetto è come il Ponte sullo Stretto. Un’opera irrealizzabile che serve solo a Salvini per elargire prebende, fare credere che la Lega è dalla parte degli agricoltori e dare infine la colpa alla sinistra e agli ambientalisti quando sarà evidente a tutti che non ci sono le condizioni e le risorse per realizzarla”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il progetto del Ponte sullo Stretto prosegue, seppur con un ritardo stimato di sei-sette mesi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La diga di Vetto come il ponte sullo Stretto: non si farà mai; Diga di Vetto, nasce il Coordinamento per la tutela del torrente Enza; Corsa contro il tempo per la diga di Vetto. L’invaso promesso nel Reggiano non ha copertura; Diga di Vetto, i geologi chiariscono: Mai contro o a favore di un’opera.

La diga sul fiume Enza non argina le polemicheLa prima idea del progetto sul fiume Enza è del 1889: obiettivo irrigare i campi tra Parma e Reggio. Liti e frane lo hanno bloccato. Ma ora Salvini rilancia ... repubblica.it

Acqua, energia e sicurezza: perché la diga di Vetto è considerata indispensabileRiceviamo e pubblichiamo Contrariamente a quanto affermato dal consigliere Paolo Burani la diga di Vetto non è un’opera sbagliata, ma una infrastruttura ... redacon.it

Gazzetta di Reggio del 11.02.2026. "La diga di Vetto è un opera sbagliata che non risponde alla crisi idrica." facebook

Diga di Vetto, Coordinamento Enza: “La sicurezza non si garantisce con i silenzi” x.com