La destra attacca ancora Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, accusandolo di essere troppo schierato contro i politici. Forza Italia mette in dubbio la sua imparzialità e chiede un confronto pubblico sulla sua attività. Zangrillo, invece, si chiede se Gratteri sia davvero adatto a ricoprire il ruolo di procuratore. I commenti arrivano dopo alcune dichiarazioni del procuratore che hanno acceso le polemiche.

Non si ferma l’assalto della destra contro il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Dopo sua intervista video al Corriere della Calabria sul referendum, a scendere in campo sono quasi tutti i big della maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni. “Alza i toni e offende”, ha attaccato ieri la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, mentre il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è detto “sconcertato” suggerendo che “ l’esame psico-attitudinale” andrebbe previsto per i magistrati “anche per la fine della carriera”. Inutili le repliche dello stesso Gratteri: “Non ho mai detto che i cittadini che voteranno Sì sono tutti appartenenti a centri di potere o a malavita e massoneria”, ha spiegato il procuratore intervenendo a Piazza Pulita su La7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La destra continua il linciaggio contro Gratteri. Il laico di Forza Italia al Csm: "Non è un intoccabile". Zangrillo: "È idoneo a ricoprire quel ruolo?"

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha suscitato polemiche dopo aver definito gli elettori come “ignoranti e facilmente manipolabili”, un commento che ha scatenato l’indignazione di molte forze politiche e cittadini.

