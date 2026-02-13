La denuncia di Blasioli Pd | L' ospedale di Penne da anni non è a norma sulla sicurezza VIDEO

Il consigliere comunale di Penne, Marco Blasioli del Pd, denuncia che l’ospedale San Massimo di Penne non rispetta più le norme di sicurezza da diversi anni. Secondo i Vigili del Fuoco, a partire dal 2024, ci sarebbero gravi carenze che mettono a rischio pazienti e personale, e questa situazione è stata documentata in un video che mostra le criticità strutturali e gli impianti non a norma.

Il vicepresidente del consiglio regionale: "I vigili del fuoco hanno rilevato gravi carenze. La Asl si è attivata solo ora e solo dopo il rischio di un'inchiesta penale. Approfondiremo la questione in commissione di vigilanza" “Dal 2024, i Vigili del Fuoco certificano gravi carenze di sicurezza all'ospedale San Massimo di Penne. I cittadini non lo sanno e Asl Pescara e Regione Abruzzo provano a mettere tutto sotto il tappeto. La questione è seria e riguarda la sicurezza di pazienti, personale sanitario e amministrativo”. Lo denuncia il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, che parla di una situazione “che emerge meglio di qualsiasi parola” e che “racconta l'abbandono in cui versano gli ospedali, la sanità vestina e quella abruzzese da parte di chi governa la Regione”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

