La decisione di Ettore Messina raccontata a Federico Buffa Talks su Sky Sport

Ettore Messina ha annunciato la sua decisione di lasciare la panchina dell’Olimpia Milano, spiegando che la scelta è stata influenzata da un senso di responsabilità e da dubbi sulla propria identità sportiva. Durante l’intervista su Sky Sport, l’allenatore ha condiviso come questa decisione sia maturata dopo anni di successi e di riflessioni profonde, evidenziando anche le sfide di mantenere equilibrio tra carriera e valori personali.

