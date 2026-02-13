La danza dei coltelli l’ultima provocazione dei maranza contro il governo | La lama ci serve guadagnare video

La danza dei coltelli, l’ultima provocazione dei maranza contro il governo, si è svolta ieri sera in pieno centro a Napoli, dove un gruppo di giovani ha sfilato con lame sguainate lungo la strada principale. Con passi coordinati e un atteggiamento sfacciato, i partecipanti hanno spiegato che “la lama ci serve guadagnare”, evocando un messaggio chiaramente rivolto al decreto Sicurezza che cercano di contestare. La scena, ripresa e diffusa sui social, ha suscitato sguardi attoniti e preoccupazione tra i passanti, mentre gli organizzatori hanno definito questa “danza macabra” come una provocazione diretta

“La danza dei coltelli” in strada come strumento di intimidazione. Una danza macabra, una provocazione al decreto Sicurezza e un’ammissione di colpa. “Il coltello serve a sentirci forti e a ottenere un guadagno immediato”. Lo afferma il “maranza” ospitato da Del Debbio che commenta la bravata dei suoi coetanei in studio. Spregiudicatezza senza limiti e intenzione di delinquere: sono le due sfide al governo, alla sicurezza, al buon senso che emergono da due servizi preziosi realizzati dalla troupe di Dritto e Rovescio su Rete 4. “Abbiamo ascoltato dei maranza che hanno accettato di incontranrci a volto coperto e a condizione di non specificare il luogo della chiacchierata”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - La danza dei coltelli, l'ultima provocazione dei maranza contro il governo: "La lama ci serve guadagnare"

In Italia, dall'inizio dell’anno, si sono verificati sei omicidi, di cui tre attribuiti a cittadini stranieri, nelle città di La Spezia, Rozzano e Bologna.

