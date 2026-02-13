La corazzata Landini per Schlein | I miei 12 milioni per il no

La corazzata Landini ha deciso di sostenere Schlein, mettendo a disposizione 12 milioni di euro per il no al referendum. La sua scelta nasce dalla convinzione che il momento politico sia ormai passato, e che l’attenzione si sposterà presto su altri temi. Landini ha aggiunto che, dopo il Congresso del 2027, si dedicherà di nuovo alla sua attività di semplice iscritto, lasciando da parte le grandi battaglie pubbliche.

Il segretario della Cgil presenta il suo libro e lancia la volata verso il referendum. Esclude un ingresso in politica: "Tornerò a fare il semplice iscritto, voglio vedere l'America e il Canada". Poi attacca Meloni: "In confronto Berlusconi era un signore". E sulla precettazione dice: "Quando c'è uno sciopero Salvini vede rosso. Risponderemo" Merz, Meloni, Draghi, Monti. Tutti i paletti da fissare per scongiurare che la nuova Europa sia meno europea Assicura che per la politica "è tardi. Dopo il Congresso del 2027, che sarà dopo le politiche, tornerò a fare il semplice iscritto". Semmai, aggiunge Maurizio Landini: "Vorrei vedere l'America e i laghi del Canada".