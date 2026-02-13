La Coppa San Geo è ancora la prima | 198 corridori al via della 102° edizione

La Coppa San Geo ha attirato 198 ciclisti, perché quest’anno si svolge la sua 102ª edizione. La corsa, considerata la

È già tempo della Coppa San Geo: la Milano-Sanremo dei dilettanti torna questa domenica (14 febbraio) e celebra così la sua 102° edizione, la 56° del Trofeo Caduti di Soprazocco Memorial Attilio Necchini – Giancarlo Otelli – Tatiana Gozza. La corsa si corre quest'anno con un paio di settimane d'anticipo, il giorno di San Valentino: partenza alle 12.30 dal piazzale antistante il Sullivan di Ponte San Marco e arrivo al castello di Padenghe, dopo 164,650 km. Come da tradizione, la San Geo è la gara di apertura (italiana) del ciclismo dilettantistico: 198 gli iscritti, di 29 club nazionali e stranieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

