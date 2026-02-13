La Confcommercio ricorda il suo storico presidente l' auditorium intitolato a Gianni Indino

Confcommercio di Rimini ricorda il suo ex presidente, Gianni Indino, con l’intitolazione dell’auditorium della sede provinciale. La decisione deriva dal suo ruolo fondamentale nella crescita dell’associazione e dal suo contributo alla comunità locale. L’evento si svolgerà martedì 17 febbraio alle 12, presso viale Italia 911, e prevede la scopertura di una targa dedicata a Indino nel nuovo spazio.

Nel corso dell’iniziativa verranno presentati ufficialmente i bandi di concorso per imprese e lavoratori, istituiti in memoria dell’ex presidente Gianni Indino Nel corso dell’iniziativa verranno inoltre presentati ufficialmente i bandi di concorso per imprese e lavoratori, istituiti in memoria dell’ex presidente Gianni Indino. I bandi sono promossi da Confcommercio provinciale e dall’ente bilaterale del Terziario della provincia di Rimini, organismo composto dalle espressioni territoriali di Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su gianni indino

Ultime notizie su gianni indino

Argomenti discussi: Tari tra le più care d’Italia, per Confcommercio sono necessari meccanismi di premialità per le imprese; Le valli sono aperte: il chiarimento di Confcommercio; Confcommercio, si attenua il disagio sociale con calo inflazione e disoccupazione; Centro storico di Genova, Cavo (Confcommercio): Un corpo vivente malato da tempo.

Confcommercio mobilità rafforza la filiera: Buongiardino confermato presidenteConfcommercio mobilità amplia la filiera con FIGISC e conferma Buongiardino presidente a Milano. Focus su neutralità tecnologica. milanosportiva.com

Confcommercio, gli 80 anni nel segno di Odone: Sempre attuali le sue battaglie per GenovaGenova - Nel segno di Odone. Gli ottant'anni della Confcommercio Genova sono anche una celebrazione dello storico presidente scomparso due anni e mezzo fa. Lo ricorda il presidente nazionale Carlo ... ilsecoloxix.it

Tornano a suonare le #campanelleafesta per l'arrivo di una nuova figlia della nostra comunità È nata la piccola Ambra Indino, figlia di Daniele e Katia Cerfeda. Ai genitori, ai nonni, agli zii e alle famiglie gli auguri più vivi e sinceri di buona rinascita e di bu - facebook.com facebook