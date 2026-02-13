La Compagnia Chierici-Cicolella porta in scena Il pedagogo dell’infame al Sipario Strappato

La Compagnia Chierici-Cicolella presenta “Il pedagogo dell’infame” al Sipario Strappato di Arenzano, portando in scena il vincitore del Festival Indivenire 2025, scritto e diretto da Riccardo Cacace.

Lo spettacolo narra il dialogo serrato tra il figlio di un influente politico, l’“infame”, e il suo pedagogo. Nella casa dell’infame è stato recentemente commesso un delitto di matrice razziale che rischia di compromettere l’immagine politica del padre e il lavoro del pedagogo. Quest’ultimo scoprirà infatti presto di trovarsi coinvolto in ripercussioni legali a causa di controversie sui suoi insegnamenti e su come l’infame abbia potuto interpretarli o fraintenderli. Il dialogo sfocerà in un exploit di violenza psicologica e minacce fisiche, con il pedagogo che finirà dalla parte del torto. L’ingresso costa 15 euro intero e 12 ridotto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

