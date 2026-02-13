Il sindaco di Fabriano, Marco Rossi, ha annunciato oggi il lancio ufficiale del nuovo piano sul turismo durante la fiera Bit di Milano, puntando a valorizzare la storica tradizione cartaria della città. La decisione di presentare il progetto

Il Comune ha scelto la vetrina della Bit di Milano per lanciare la sua nuova visione turistica. Nello stand della Regione Marche è stato presentato il progetto " Carta Fabriano: il futuro della tradizione ", un piano organico per rilanciare l’immagine della città attraverso il suo elemento identitario sin dal XIII secolo. Al centro della presentazione, le attività del Museo della Carta e della Filigrana e l’importante novità del Consorzio di produttori artigiani Carta tradizionale Fabriano. Grazie alla registrazione del marchio di autenticità, gli artigiani potranno garantire la qualità di un prodotto secolare, proiettandolo verso la sostenibilità e l’ economia circolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città ha lanciato il piano sul turismo

