La Chiesa pancia a terra per il No al referendum

La Chiesa pancia a terra per il No al referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo, perché secondo le gerarchie ecclesiastiche solo mantenendo questa posizione si può rispettare la linea tracciata da Leone XIII e, più ancora, da san Giovanni XXIII.

Il vicepresidente della Cei mons. Savino parteciperà a un evento dal titolo chiaro: "L'insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo" Parrocchie, oratori, saloni. Da nord a sud, tanti eventi contro la riforma della giustizia. Un magistrato assicura: “Anche Leone XIII e Giovanni XXIII volevano la divisione dei poteri” "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta I vescovi prendono posizione sul referendum sulla giustizia. Zuppi: “Tutti vadano a votare” “Vannacci in maggioranza? Vedremo. Sul referendum arriverà Meloni”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Chiesa pancia a terra per il No al referendum Catania, comizio delle toghe in chiesa per il “No” al referendum A Catania, alcune toghe hanno scelto di tenere un comizio in chiesa per invitare i cittadini a votare “No” al referendum. Cosa significa quando il gatto dorme a pancia in su: perché lo fa e cosa vuole comunicare mostrando la pancia Quando un gatto si mette a dormire a pancia in su, vuol dire che si sente molto tranquillo e sicuro. Contenuti correlati Argomenti discussi: Don Francesco Mangani sulla vicenda di don Alberto Ravagnani: La Chiesa ha bisogno di essere continuamente abitata; Leone XIV con le spalle al muro dovrà prendere una decisione veloce sulla messa in latino e la Fraternità San Pio X; Il bipolarismo raccontato da Alessandra Arachi. La Chiesa pancia a terra per il No al referendumParrocchie, oratori, saloni. Da nord a sud, tanti eventi contro la riforma della giustizia. Un magistrato assicura: Anche Leone XIII e Giovanni XXIII volevano la divisione dei poteri ... ilfoglio.it Il mio dio non sta aspettando dentro una chiesa o sta seduto sopra i gradini del tempio. Il dio mio è il respiro della profuga mentre corre, vive nella pancia del bambino affamato, è il cuore pulsante degli indomiti. Il mio dio non riposa tra le pagine scritte da uomi - facebook.com facebook