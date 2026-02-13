La chiamano The Green Lady of Brooklyn | la storia della signora di New York che da 25 anni si veste solo di verde

La chiamano The Green Lady of Brooklyn: Elizabeth Eaton Rosenthal, nota anche come Sweetheart, si veste da 25 anni solo di verde, un'abitudine che ha deciso di mantenere per esprimere la sua creatività e il suo modo di vivere. La donna, artista canadese-americana residente a New York, si distingue immediatamente per il suo look total green, che rappresenta un’estensione visiva della sua identità e della sua passione. Perché ha scelto di vestirsi sempre dello stesso colore, senza mai deviare, è una domanda a cui lei risponde con un sorriso: “È il mio modo di essere coerente con me stessa”.

Nata in Canada nel 1941 dove la nonna le insegna a creare oggetti d'arte e abiti, arriva nel 1964 a New York in autostop con un cuscino, pattini per il ghiaccio e un album da disegno. Presto inizia a lavorare come artista e incisore nell'industria tessile. Due anni dopo conosce il marito Robert con cui è sposata da 59 anni: con lui, quattro decenni fa, avvia la sua attività tessile (ora chiusa), Sweetheart (da cui un altro suo soprannome) raccogliendo stampe e tessuti vintage dal 1800 agli anni '60.