La Camera verso nuove regole contro chi cambia partito | Non è per punire Vannacci e Futuro nazionale

La Camera dei Deputati ha approvato una nuova regola che mira a fermare i cambi di partito, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità politica. La riforma prevede sanzioni sia economiche che in termini di incarichi per chi decide di passare ad altri gruppi, anche in modo improvviso. La misura, che non vuole colpire specifici singoli, si concentra invece sulla necessità di evitare manovre di convenienza che indeboliscono la rappresentanza. Tra le novità, si distingue la possibilità di sospendere i parlamentari che cambiano casacca, un dettaglio che distingue questa proposta da altre simili già discusse in passato.

Una riforma del regolamento della Camera scoraggerà i 'cambi di casacca': sia sul piano economic, sia su quello delle cariche di parlamentari. Il testo è in arrivo in Aula la prossima settimana, ma non ha a che fare direttamente con il caso di Roberto Vannacci e il suo nuovo partito - a differenza della proposta avanzata dalla Lega sul vincolo di mandato.🔗 Leggi su Fanpage.it

