La banca del Vaticano ha lanciato due fondi negoziati in borsa, uno dedicato all’Europa e l’altro a Wall Street, per sostenere investimenti etici. La scelta mira a coinvolgere i risparmi dei fedeli in operazioni che rispettano valori morali, come dimostra l’inclusione di titoli come Nvidia e Deutsche Telekom. Tra le azioni preferite ci sono anche aziende di lusso, anche se tra i titoli italiani spicca soltanto uno di Piazza Affari.

La banca del Vaticano offre due Etf che puntano sulle Borse, uno per l’Europa e uno per Wall Street. Tra i titoli preferiti c’è Nvidia, ma pure Deutsche Telecom, un colosso del lusso, ma un solo titolo di Piazza Affari. Ecco su chi punta la finanza cattolica. La Commissione europea toglie i dazi su un modello di auto Volkswagen prodotto in Cina e Pechino ringrazia mettendo i dazi su latticini e formaggi europei. Con una decisione di esecuzione firmata da Ursula von der Leyen e comparsa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 febbraio scorso, la Commissione ha abolito i dazi del 20,7% sulle auto Cupra Tavascan prodotte nello stabilimento cinese di Anhui e importate in Ue. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Borsa e la Vita | Le «buone azioni benedette dal Papa»

Approfondimenti su borsa vita

La banca del Vaticano ha annunciato il lancio di due nuovi indici, che scelgono i titoli azionari seguendo i valori della dottrina cattolica.

I negoziati per la pace in Ucraina stanno procedendo, influenzando i mercati finanziari.

Ultime notizie su borsa vita

Argomenti discussi: Borse Ue deboli, i timori sul risparmio gestito piegano Milano (-0,6%). Negli Usa boom di occupati a gennaio; Le Borse di oggi, 3 febbraio. Europa chiude negativa, record di ordini per il Btp sindacato; Wall Street o Europa, quale Borsa cadrà per prima? Sell America, ma a tremare sono le altre piazze; Perché la Borsa italiana è sempre più un borsello.

Mini, midi e maxi: la bowling bag è la borsa su cui vale la pena investire nel 2026Il mitico bauletto, che ha fatto la storia della moda dagli anni Cinquanta fino a oggi, torna alla ribalta. Ed è più trendy che mai ... vanityfair.it

La borsa pelosa è l'accessorio sensoriale protagonista dell'inverno 2026Non è peluche né teddy: la borsa pelosa lavora sulla materia, aggiunge profondità al look e funziona davvero su tutto, da mattina a sera ... vogue.it

- : à . lI presidente del GAL Meridaunia, Pasquale De Vita, è intervenuto oggi alla BIT – Borsa Internazio - facebook.com facebook