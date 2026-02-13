La bellezza fragile e bruciante degli amori che non trovano spazio si manifesta nella nuova collana Lapilli di Edizioni Kalós, lanciata con l’obiettivo di dare voce alle voci più autentiche della narrativa italiana contemporanea.

Nasce Lapilli, la collana di Edizioni Kalós (la casa editrice che promuove Logos – Parole dal Mediterraneo, festival dedicato a letteratura, teatro, cinema e musica, diretto da Nadia Terranova in collaborazione con l’associazione Urania) dedicata alla narrativa italiana contemporanea. Un progetto di scoperta, ricerca e valorizzazione delle voci capaci di raccontare la complessità del presente con uno sguardo autentico e una scrittura di alta qualità letteraria. Il nome richiama i lapilli, piccole pietre vulcaniche: frammenti incandescenti, imprevedibili, che lasciano un segno duraturo. Allo stesso modo, i testi della collana intendono lasciare un’impronta nell’immaginario di lettrici e lettori, dando spazio sia a nuove firme sia ad autrici e autori già affermati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

