La Rinascente di Milano ospita la dodicesima edizione della Beauty Fair, una fiera dedicata alla scoperta e alla prova di nuovi prodotti di bellezza, che torna per il quinto anno consecutivo.

Il lato più bello della bellezza? Oggi si vive, si tocca, si sperimenta. Sarà anche per questo che in Rinascente torna, puntuale come da cinque edizioni a questa parte, la Beauty Fair: un appuntamento ormai fisso che, stagione dopo stagione, sta riscrivendo le regole della beauty experience, trasformando i negozi Rinascente di tutta Italia in veri e propri beauty playground. Con spazi dinamici dove prodotti, novità e trattamenti professionali si intrecciano a momenti immersivi e interattivi. Rinascente conferma così il suo ruolo di riferimento nel panorama beauty. E non poteva essere diversamente in attesa dell’apertura, prevista per maggio 2027 a Milano, di Rinascente Odeon Beauty Hall: un vero e propio tempio della bellezza, un hub esclusivo di 3mila metri quadri, interamente dedicati a cosmetici, make up e profumi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La bellezza è in fiera alla Rinascente (e questo è il calendario eventi)

