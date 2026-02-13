La Bbc vara le telecronache del Napoli in gaelico

Da Scott McTominay a Billy Gilmour; da Che Adams a Lewis Ferguson. E poi Josh Doig difensore del Sassuolo e Kieron Bowie attaccante del Verona. Sono sei gli scozzesi che giocano nel campionato di serie A e Bbc ha raggiunto un accordo con la Lega di serie A per trasmettere otto partite in chiaro con i nazionali della Scozia protagonisti compreso i due beniamini del Napoli. Scrive Bbc: "La massima serie italiana torna in onda in chiaro grazie a un pacchetto di otto partite in diretta che vedranno la squadra scozzese, che milita in Italia, prepararsi per la Coppa del Mondo di quest'estate. Domenica prossima, su Bbc Alba, andrà in onda la partita tra il Torino di Adams e il Bologna di Ferguson, con calcio d'inizio alle 17:00 Gmt (18 in Italia)". 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Bbc vara le telecronache del Napoli in gaelico