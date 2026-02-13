La battaglia del condominio Gaspari Ricorso in tribunale per salvare la galleria

Il condominio Gaspari di Riccione ha presentato un ricorso al Tar contro il Comune, per cercare di riaprire la galleria commerciale chiusa ormai da oltre un anno. La causa nasce dalla decisione del Comune di chiudere il supermercato Carrefour nel febbraio scorso, motivata da questioni di sicurezza legate a una serie di controlli sui rischi strutturali. La particolarità di questa battaglia sta nel fatto che il condominio, che si affaccia sulla galleria, si oppone alla chiusura sostenendo che non ci sono prove che giustifichino la restrizione e chiede di riaprire le porte del centro commerciale.

Il condominio Gaspari ricorre al Tar (in foto) contro il Comune di Riccione. E' diventata una battaglia legale quella che ruota attorno alla chiusura del supermercato Carrefour nel febbraio dello scorso anno. Una chiusura che ha concentrato le attenzioni del Comune sulla galleria del condominio. La proprietà dei muri del supermercato è di una società, la Angelini Trading, legata a Riccardo Angelini. A chiudere l'attività era stata la relazione dei vigili del fuoco per la non corrispondenza delle uscite di sicurezza alla norma. In caso di incendio i fumi sarebbero finiti nella galleria, che è uno spazio coperto.