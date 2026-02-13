Klaebo oro nella 10 km TL primo titolo olimpico distance Carollo settimo bene Daprà

Johannes Hoesflot Klaebo, lo sciatore norvegese, vince la medaglia d’oro nella 10 km di sci di fondo a Lago di Tesero, conquistando il suo primo titolo olimpico individuale nella distanza, dopo aver superato gli avversari con una fuga decisiva negli ultimi chilometri. La gara, disputata a tecnica libera con partenza a intervalli, si è rivelata molto combattuta, ma Klaebo ha dimostrato tutta la sua classe e resistenza. Tra gli italiani, Carollo si trova al settimo posto, mentre Daprà mantiene un buon ritmo e conclude più indietro. La vittoria di Klaebo si distingue anche per la scelta di

A Lago di Tesero Johannes Hoesflot Klaebo conquista la 10 km dello sci di fondo a tecnica libera con partenza a intervalli e firma il suo primo oro olimpico individuale distance. Argento al francese Desloges, bronzo a Hedegart. Ottimo settimo posto per Martino Carollo, Daprà 17°. Alle 11:45 è scattata la 10 km TL maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La gara che poteva consegnare un altro tassello alla leggenda di Johannes Hoesflot Klaebo non ha tradito le attese. Il fuoriclasse norvegese ha gestito la prova con intelligenza: passaggio prudente ai 1.8 km, poi progressione costante nella seconda parte di gara e chiusura devastante negli ultimi chilometri.