La Juventus Women ha annunciato le date e gli orari delle prossime partite: la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina si giocherà il 12 aprile alle 20.45, mentre la sfida di Serie A con il Milan è prevista per il 15 aprile alle 18.30. La squadra si prepara a queste sfide importanti, con tante tifose pronte a sostenere le giocatrici.

Juventus Women, sono state rese note le date e gli orari della semifinale di Coppa Italia e della sfida di campionato contro il Milan. Novità importante per quanto riguarda la Juventus Women. E’ stata ufficializzata la data del match di Serie A contro il Milan, valido per la sedicesima giornata di campionato. Il match si disputerà il 15 marzo alle ore 14. Juventus Women-Milan: domenica 15 marzo ore 14:00 (Dazn, RaiSport e RaiPlay) QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Prima di questa sfida, però, la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco la data di una partita importante per le bianconere: Fiorentina-Juventus Women: mercoledì 11 marzo ore 18:00 (Sky Sport e NOW). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, date e orari della semifinale d’andata di Coppa Italia con la Fiorentina e del match di Serie A col Milan. Ultimissime

La Juventus Women ha annunciato le date e gli orari delle gare dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli.

Ieri il Milan Femminile ha perso all’ultimo minuto contro la Fiorentina nella partita di Coppa Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women

Argomenti discussi: UWCL | Wolfsburg-Juventus Women | La partita; Il sogno europeo della Juventus passa dallo spareggio con il Wolfsburg. Giovedì alle 18.45 in Germania la gara d’andata; LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard, finisce in pareggio; Wolfsburg-Juventus Women: dove vedere la partita di Champions League.

Serie A Femminile, date e orari della 16^ giornata: ecco quando si giocherà Juventus-MilanIl sito della FIGC riporta il programma della 16^ giornata della Serie A Women: Ufficiali le date e gli orari della sedicesima giornata di Serie A Women, che sarà spalmata in tre ... milannews.it

Stabilita data e orario della sfida tra la Fiorentina e la Juventus Women di Coppa ItaliaLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che è stata calendarizzata la sfida di Coppa Italia tra la Fiorentina e le Women: Sono stati resi noti oggi – con la ... tuttojuve.com

Wolfsburg-Juventus Women, Bonansea: 'Infastidite per non aver portato la vittoria' - facebook.com facebook

Beffa finale per la Juventus Women a Wolfsburg Non bastano Capeta e Vangsgaard, tutto rimandato a settimana prossima allo Stadium Il racconto del match nel primo commento x.com